Mercato Juventus serviranno almeno 25 milioni di euro per chiudere quel colpo Concorrenza dalla Premier League | cosa succede

Il mercato della Juventus si infiamma: per assicurarsi quel colpo di livello, serviranno almeno 25 milioni di euro, sfidando la concorrenza della Premier League. Con il progetto di Igor Tudor che prende forma, il rinforzo del reparto difensivo diventa fondamentale per la prossima stagione. Ma quali sono i nomi in lizza e le strategie della Vecchia Signora? Ecco tutto quello che c'è da sapere...

Mercato Juventus, serviranno almeno 25 milioni! Ultime novità sull'obiettivo di calciomercato. Cosa filtra in vista della sessione estiva. Il progetto della Juve di Igor Tudor prende forma e passa inevitabilmente per il potenziamento del reparto difensivo. Il tecnico croato ha chiaramente indicato la necessità di rinforzare la retroguardia con almeno un paio di innesti di qualità , capaci di adattarsi al suo sistema di gioco a tre. E uno dei nomi che spicca nella lista dei desideri è quello di Leonardo Balerdi, difensore centrale classe 1999, che Tudor conosce bene grazie alla sua esperienza come allenatore all' Olympique Marsiglia.

Calciomercato Juventus, serviranno 90 milioni per quel colpo! Richiesta choc per i bianconeri. Cosa succede - Il calciomercato della Juventus si preannuncia infuocato: per assicurarsi Victor Osimhen, i bianconeri dovranno confrontarsi con un'offerta choc di 90 milioni.

