Jannik Sinner troverà il veterano Dimitrov al prossimo turno | nessun precedente sull’erba

Jannik Sinner si prepara a sfidare il veterano Dimitrov al prossimo turno di Wimbledon, un incontro tutto da scoprire su erba. Dopo aver dominato Pedro Martinez in meno di due ore, il talento italiano punta alla quarta qualificazione consecutiva agli ottavi, ma il confronto con Dimitrov, mai affrontato su questa superficie, promette scintille. La testa di...

Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale del torneo di Wimbledon Jannik Sinner travolge 6-1 6-3 6-1, in un’ora e cinquantacinque minuti, lo spagnolo Pedro Martinez e conquista, per la quarta volta consecutiva, il pass per gli ottavi di finale, turno in cui affronterĂ il bulgaro Grigor Dimitrov che ha superato 6-3 6-4 7-6(0) l’austriaco Sebastian Ofner, autore dell’eliminazione dell’americano Tommy Paul nel turno precedente. La testa di serie numero uno ha impressionato nei tre incontri fin qui disputati per la qualitĂ del tennis proposto, la straordinaria intensitĂ di gioco e la famelica voglia di concedere il meno possibile all’avversario di turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner troverĂ il veterano Dimitrov al prossimo turno: nessun precedente sull’erba

