Lista Zaia alle regionali in Veneto? Una mossa che scuote gli equilibri

Una mossa che potrebbe rivoluzionare gli equilibri politici veneti: il ritorno della “Lista Zaia”. Dopo anni di successi e consensi, il presidente della Regione sembra orientato a rilanciare la sua civica, pronta a scuotere la scena elettorale del Veneto. In un contesto di alleanze in evoluzione e strategie ancora da definire, questa decisione potrebbe segnare una svolta decisiva nella corsa alle Regionali.

Treviso, 5 luglio 2025 – Il centrodestra veneto si prepara a una campagna elettorale ancora tutta da scrivere, ma la prima mossa potrebbe arrivare da Luca Zaia. Il presidente della Regione starebbe valutando con determinazione l’ipotesi di rilanciare la “ Lista Zaia ”, la civica che già nel 2015 e nel 2020 fu protagonista assoluta delle Regionali. Luca Zaia nella Sala Kock del Senato durante il convegno 'Seminando idee, coltivando proposte. Facciamo crescere l'agricoltura italiana', Roma, 15 Maggio 2025. ANSAGIUSEPPE LAMI Non una lista di partito, ma una formazione personale, da guidare in prima persona in tutte le province del Veneto "per non disperdere un capitale elettorale importante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lista Zaia alle regionali in Veneto? Una mossa che scuote gli equilibri

In questa notizia si parla di: zaia - lista - regionali - veneto

Regionali in Veneto: Zaia non molla e punta alla sua Lista, tensioni nel centrodestra Vai su X

Il leader della Lega pronto a confermare le candidature di Zaia e Fedriga per le Regionali di Veneto e Friuli Vai su Facebook

Regionali in Veneto: Zaia non molla e punta alla sua Lista, tensioni nel centrodestra; Lista Zaia alle regionali in Veneto? Una mossa che scuote gli equilibri; Lega sempre più verso la corsa solitaria e Roberto Marcato si autocandida.

Regionali in Veneto: Zaia non molla e punta alla sua Lista, tensioni nel centrodestra - A Treviso oggi in programma vertice leghista con gli amministratori: «A noi la presidenza» ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Regionali. La resa dei conti in Veneto: chi vincerà la sfida per il dopo-Zaia? - Ma c’è anche chi nella maggioranza parla della possibilità di arrivare fino a fine agosto. Come scrive altovicentinonline.it