Atalanta Lucca o Raspadori se Retegui partisse Le alternative? Due giovani della Premier League

Se Retegui dovesse partire, l'Atalanta sta già valutando due alternative giovani e promettenti provenienti dalla Premier League. Tra le opzioni più calde spiccano Lorenzo Lucca e Armand Raspadori, entrambi capaci di portare energia e goal alla squadra bergamasca. La rosa si arricchisce di nuovi talenti, pronti a scrivere il loro futuro in Serie A: resta da vedere quale percorso sceglieranno.

Bergamo, 5 luglio 2025 – Idea Lorenzo Lucca per l’Atalanta in caso di cessione di Mateo Retegui all’Al Qadsiah. La prima offerta presentata venerdì dal club arabo, intorno ai 45 milioni, e’ stata respinta, come il rialzo intorno ai 50 milioni. Francesco Camarda e il suo futuro a Casa Milan: prestito in vista mentre si valutano nuovi attaccanti come Retegui e Vlahovic. Il bomber 26enne argentino, con passaporto italiano, cannoniere da 25 gol nell’ultima serie A, partirebbe solo per un’offerta concreta intorno ai 60 milioni (e ingaggio da 10 milioni netti annuali al giocatore), ma l’Al Qadsiah fa sul serio e potrebbe ripresentarsi a breve con una cifra non lontana da quota 60, la stessa quota di un anno fa per la cessione di Koopmeiners alla Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net