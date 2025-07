Inter ufficiale l’ arrivo di Bonny

L’Inter dà il benvenuto a Ange-Yoan Bonny, il nuovo volto che rafforza la rosa nerazzurra. Ufficializzato oggi su sito e social, il giovane centravanti francese si aggiunge a Luis Enrique, Sucic e ai rientri dai prestiti come Pio Esposito, arricchendo un mercato già ambizioso. L’arrivo di Bonny segna un passo importante nel progetto del club: prepararsi a nuove sfide con una squadra sempre più competitiva.

Sul sito e sui social dell' inter.it in giornata è stato reso ufficiale l' arrivo di Ange-Yoan Bonny. Il francese è il terzo acquisto del calciomercato dell' Inter. Il centravanti si aggiunge a Luis Enrique e Sucic oltre ai rientri dal prestito come ad esempio Pio Esposito.

