Cobolli agli ottavi a Wimbledon | Mensik triturato il colpo della gloria

diciotto al mondo, aprendo un nuovo capitolo della sua giovane carriera. Con determinazione e talento, il tennista romano si conferma una stella in ascesa nel panorama internazionale, pronto a sfidare i migliori e a scrivere pagine memorabili a Wimbledon.

Procede spedita e autorevole la marcia di Flavio Cobolli sull'erba di Wimbledon. Il 22enne tennista romano, numero 24 al mondo, ha battuto in 3 set il ceco Jakub Mensik, talentuoso numero 17 del ranking Atp con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-2 in un'ora e 49' di gioco e si qualifica¬†per gli ottavi di finale dove¬†affronter√† il vincente della sfida tra il croato Cilic e lo spagnolo Munar. Cobolli per la prima volta in carriera, quindi, √® fra i primi 16 giocatori di un Major. Un risultato importante, che permette al romano di adozione di fare un ulteriore balzo in avanti nella classifica mondiale. Al momento l'azzurro, nel ranking live, √® al gradino numero 20: dunque, per la prima volta √® nella top venti internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Cobolli agli ottavi a Wimbledon: Mensik triturato, il colpo della gloria

In questa notizia si parla di: cobolli - ottavi - wimbledon - mensik

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via degli ottavi - Tra pochi minuti gli ottavi di finale di Cobollidavidovich Fokina all’ATP di Amburgo 2025 in diretta.

Wimbledon, Cobolli agli ottavi: Mensik battuto in 3 set https://telenicosia.it/wimbledon-cobolli-agli-ottavi-mensik-battuto-in-3-set/… Vai su X

#WIMBLEDON Flavio #Cobolli va agli ottavi! L'azzurro, nel match contro Mensik, interrotto per oltre due ore causa pioggia, ha vinto in tre set: 6-2, 6-4, 6-2 Vai su Facebook

Super Flavio Cobolli, batte Mensik e vola agli ottavi di Wimbledon: è la sua prima volta in uno slam; Wimbledon, i risultati degli italiani: Cobolli agli ottavi, ora Sonego; Wimbledon in diretta: Cobolli agli ottavi. Cocciaretto eliminata, Sonego è un set pari con Nakashima.

Cobolli da impazzire, Mensik strapazzato e primi ottavi slam: e a Wimbledon domina come Sinner, il dato in comune - Wimbledon, Cobolli schianta Mensik e conquista i primi ottavi a livello slam in carriera, arrivandoci da autentico dominatore, esattamente come Sinner ... Scrive sport.virgilio.it

Wimbledon, Cobolli regale: supera Mensik e si regala i primi ottavi Slam in carriera - Wimbledon | Una vittoria di carattere per il tennista romano, che ottiene così la 23ª vittoria del 2025 (la quarta contro un Top 20) il primo pass in carriera per la seconda settimana di uno ... Segnala ubitennis.com