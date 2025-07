Il piano del governo per la rottamazione quinquies delle cartelle fiscali

Il governo si prepara a lanciare una nuova opportunità di rottamazione delle cartelle fiscali, incentrata su un principio di solidarietà e attenzione alle situazioni di reale bisogno. Il viceministro Maurizio Leo ha sottolineato che questa misura, potenzialmente inserita nella prossima legge di bilancio, sarà mirata e selettiva, evitando di coinvolgere indiscriminatamente tutti i contribuenti. Una proposta che punta a alleggerire il peso fiscale solo a chi ne ha davvero bisogno, promuovendo equità e responsabilità. Continua a leggere.

