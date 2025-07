Osimhen Juventus ancora nessuna offerta ufficiale al Napoli | novità sulla strategia dei bianconeri Cosa filtra sul futuro del bomber

Il futuro di Victor Osimhen resta un punto interrogativo nel calciomercato italiano. Nonostante le voci e le speculazioni, ancora nessuna offerta ufficiale è arrivata al Napoli da parte della Juventus, che continua a monitorare attentamente la situazione. Secondo Fabrizio Romano, l’interesse dei bianconeri è concreto, ma le strategie sul tavolo sembrano ancora in fase di definizione. Cosa riserverà il mercato nei prossimi giorni? Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Osimhen Juventus, ancora nessuna offerta ufficiale! Ultime novità sul futuro del bomber nel mirino dei bianconeri. Gli aggiornamenti. Secondo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato Juve e non solo, il futuro di Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli, continua a essere al centro dell’attenzione, con la Juventus sempre in prima fila tra i club interessati. Il Napoli, pur concentrato su operazioni in entrata, sta parallelamente monitorando le possibili uscite e, al momento, il nome di Osimhen rappresenta una delle principali questioni legate al mercato azzurro. Le sue parole su Youtube. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com