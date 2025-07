Fluminense-Chelsea | formazioni dove vederla canale tv diretta streaming

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti il grande scontro tra Fluminense e Chelsea, questa guida ti fornirà tutte le informazioni sulle formazioni, canali TV e piattaforme streaming per seguire in diretta questa emozionante semifinale del Mondiale per Club FIFA. Prepara il popcorn e scopri come vivere al massimo l’evento!

Fluminense e Chelsea si affrontano nella prima semifinale del Mondiale per Club FIFA: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita Al via le semifinali del Mondiale per Club e le prime due squadre a giocarsi l'accesso alla finale del torneo FIFA, in programma il 13 luglio, sono Fluminense e Chelsea, che si affrontano al MetLife Stadium di East Rutherford. I brasiliani capitanati da Thiago Silva hanno superato ai quarti di finale l'Al Hilal di Simone Inzaghi, 2-1 con i goal di Martinelli ed Hercules (inutile il pari momentaneo dei sauditi con Marcos Leonardo).

