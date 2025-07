Ter Stegen Inter Romano chiude la porta? Ecco come stanno le cose per il portiere

Il mercato dei portieri si infiamma, ma Fabrizio Romano chiarisce: Ter Stegen rimane un punto fermo per l’Inter, mentre Yann Sommer potrebbe lasciare i nerazzurri. Le voci di mercato si rincorrono, ma il vero scenario è ancora da definire. Ecco come stanno le cose per il ruolo più delicato della rosa interista, con la certezza che l’estremo difensore tedesco rappresenti una certezza...

Ter Stegen Inter, Fabrizio Romano nega le voci sul futuro del portiere, accostato ai nerazzurri. Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano risponde alle domande sulla situazione dei portieri dell' Inter, con Yann Sommer cercato dal Galatasaray e i rumours spagnoli (Mundo Deportivo su tutti) riguardo all'interesse nerazzurro per Marc-André ter Stegen. LA SITUAZIONE – «Sommer può partire, è nella lista del Galatasaray. Sulla porta dell'Inter ci state scrivendo in tanti a proposito della notizia arrivata dalla Spagna su ter Stegen, che è fuori dal progetto tecnico del Barcellona. Barcellona che ha preso Joan Garcia che sarà il primo portiere per cui ha investito i 25 mln di euro della clausola, rinnoverà anche Szczesny per i prossimi due anni e in rosa ha ancora Inaki Pena che andrà via, ma tenere ter Stegen è irrealistico a meno che non sia il giocatore ad impuntarsi per voler restare.

Sommer ai saluti? Romano: “L’Inter apre alla cessione, tocca a lui scegliere” - Il mercato in casa Inter si infiamma con voci inattese: oltre a Hakan Calhanoglu, anche Yann Sommer potrebbe presto cambiare maglia.

Il Barca retrocede Ter Stegen a terzo portiere e lo lascerebbe partire a 0. L'Inter potrebbe essere interessata se Sommer lasciasse la squadra. Ter Stegen è furioso con il Barcellona per la fuga di notizie. Il tedesco ha rifiutato Gala e Monaco. [#SPORT via Vai su X

Sommer in uscita? L'Inter non vuole farsi trovare impreparata e pensa a Ter Stegen, in rottura con il Barcellona! Vai su Facebook

