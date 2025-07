F1 Andrea Kimi Antonelli | Scia a Max? Non ci avevo fatto caso Non sarebbe male se domani piovesse

Un sabato intenso e ricco di emozioni per Andrea Kimi Antonelli, protagonista del GP di Gran Bretagna a Silverstone. Nonostante una brillante prestazione in qualifica, il giovane pilota italiano si trova ora a dover partire dalla decima posizione a causa di una penalizzazione. La sua determinazione sarà messa alla prova su un circuito storico, ma l’auspicio di una giornata piovosa potrebbe aggiungere un tocco di imprevedibilità e fascino a questa sfida.

Un sabato complesso e particolare per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano sarĂ costretto a partire dalla decima casella in occasione del GP della Gren Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso il circuito di Silverstone. Nello specifico il bolognese ha strappato nelle qualifiche il settimo tempo, ma è scivolato di tre piazzole a causa della penalizzazione dovuta all’incidente ai danni di Max Verstappen avvenuto in occasione del primo giro del GP d’Austria. Una volta arrivato in zona mista, il classe 2006 ha analizzato la sua giornata, commentando in prima battuta anche la scia involontaria offerta proprio a Verstappen, oggi poleman. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Scia a Max? Non ci avevo fatto caso. Non sarebbe male se domani piovesse”

