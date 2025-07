Avellino la città si accende per la Notte dei Saldi

Avellino si prepara a vivere una notte magica: la città si accende con la “Notte dei saldi”, un evento imperdibile che trasforma il centro in un vero e proprio mercato a cielo aperto. Negozi aperti fino alle 23, vetrine stupefacenti e intrattenimento coinvolgente renderanno questa serata unica, attirando tantissimi clienti pronti a scoprire offerte irresistibili. È l’occasione perfetta per fare acquisti intelligenti e godersi un’atmosfera vivace e festosa: non lasciatevela sfuggire!

Tempo di lettura: 2 minuti Negozi aperti fino alle ore 23, tra saldi, vetrine speciali ed intrattenimento: al via questa sera la “Notte dei saldi”, organizzata da Confesercenti in sinergia con le attività commerciali del capoluogo, che hanno aderito in massa. Avellino risponde presente nel giorno in cui partono ufficialmente le vendite promozionali in tutta l’Irpinia. Un appuntamento di richiamo che trasformerà il Corso in un centro commerciale a cielo aperto per residenti, avventori e turisti. A rendere speciale l’ atmosfera non mancheranno spettacoli itineranti, illusionisti e artisti di strada, con un’animazione dedicata anche ai bimbi e quindi alle famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it