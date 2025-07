PSG Bayern Monaco 0-0 LIVE | sfida ancora bloccata

Il duello tra PSG e Bayern Monaco si mantiene avvincente e ancora senza vincitore, con il punteggio di 0-0 al Mercedez-Benz Stadium di Atlanta. La tensione cresce mentre le squadre cercano di sfondare la difesa avversaria nel quarti di finale del Mondiale per Club 2025. Continua a seguire la cronaca LIVE per scoprire chi alla fine conquisterĂ la semifinale.

Al Mercedes-Benz Stadium, Atlanta il match valido per il Mondiale per Club, PSG Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG Bayern Monaco, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. LA DIRETTA LE FORMAZIONI UFFICIALI PSG (4-3-3): Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes;

