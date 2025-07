Lacrime e dolore | le immagini dei funerali di Diogo Jota assente Ronaldo

In un’atmosfera carica di dolore e commozione, i funerali di Diogo Jota e del fratello André Silva hanno ricordato due talenti tragicamente scomparsi in un incidente stradale. Decine di compagni di squadra e amici hanno reso omaggio a due figure amate dal mondo del calcio, testimoniando il loro affetto e rispetto. In questo contesto così delicato, l’assenza di Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto emotivo, sottolineando ancor più la perdita immensa che ha colpito tutti.

In un clima di grande commozione e dolore e alla presenza di decine di compagni di squadra del Liverpool e della nazionale del Portogallo, si sono tenuti i f unerali di Diogo Jota e del fratello André Silva, tragicamente scomparsi in un incidente stradale accorso in Spagna giovedì 3 luglio 2025. Le esequie sono state celebrate presso la Chiesa Madre di Gondomar, in Portogallo. Alla cerimonia non ha preso parte Cristiano Ronaldo, capitano portoghese: un’assenza che è stata notata e che ha fatto discutere, visto che ci sono altri giocatori che hanno affrontato un lungo viaggio dagli Stati Uniti nella notte per poter essere presenti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lacrime e dolore: le immagini dei funerali di Diogo Jota (assente Ronaldo)

In questa notizia si parla di: dolore - funerali - diogo - jota

I funerali della 17enne morta cadendo dal catamarano, il papà: “Ero il suo supereroe, dolore mi ha sconfitto” - Oggi, martedì 27 maggio, la Chiesa di Sant’Ilario a Malcontenta ha accolto un afflusso commovente di persone per i funerali di una 17enne tragicamente scomparsa dopo una caduta dal catamarano a Venezia.

Tutto il dolore di Rute Cardoso, sorretta dalla sorella, per l'ultimo saluto al marito Diogo Jota. In migliaia ai funerali del calciatore del Liverpool e del fratello Vai su Facebook

Tutto il dolore di Rute Cardoso,moglie di Diogo Jota, sorretta dalla sorella, per l'ultimo saluto al marito. In migliaia ai funerali del calciatore del Liverpool e del fratello #DiogoJotaRIP #DiogoJota #rutecardoso #Portugal Vai su X

Dolore infinito ai funerali di Diogo Jota, i compagni di squadra accompagnano la bara. Il dramma della moglie, la donna della sua vita: Il matrimonio era un sogno. Il bel gesto del Liverpool per la famiglia; Il dolore del calcio per l'addio a Diogo Jota e Andrè; Diogo Jota, i funerali oggi a Gondomar. Dal dolore di famiglia e compagni alla scelta del Liverpool di pagargli lo stipendio: un giorno di dolore.

Lacrime e dolore: le immagini dei funerali di Diogo Jota (assente Ronaldo) - In un clima di grande commozione e dolore e alla presenza di decine di compagni di squadra del Liverpool e della nazionale del Portogallo, si sono tenuti Le immagini dei funerali di Diogo Jota e del f ... Secondo panorama.it

Lacrime e dolore ai funerali di Diogo Jota. Polemica per l'assenza di Cristiano Ronaldo - Migliaia di persone a Gondomar per l'ultimo saluto all'attaccante del Liverpool e al fratello Andrè Silva Migliaia di persone si sono raccolte a Gondomar, in Portogallo, per i funerali dell'attaccante ... Si legge su msn.com