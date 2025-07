Traffico Roma del 05-07-2025 ore 18 | 30

Se pianificate un viaggio a Roma il 5 luglio 2025 alle 18:30, informatevi sulle ultime novità di traffico e mobilità. La città si prepara a eventi e cambiamenti che potrebbero influenzare i vostri spostamenti, come la chiusura di strade e deviazioni. Restare aggiornati è fondamentale per evitare disagi e godersi al meglio la vostra giornata. Ecco tutto quello che dovete sapere per muovervi senza stress nel cuore della Capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani a Ostia il mercatino di viale delle Repubbliche Marinare la strada sarà chiusa nel tratto da Lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova con la chiusura della strada per l'intera giornata sarà deviata la linea 05 solo in arrivo dal capolinea di via dell'Idroscalo e domani al Circo Massimo nuovo concerto alle 21 scatterà il piano viabilità finito da questura e aziende del trasporto per garantire lo svolgimento dei concerti nella massima sicurezza sono istituiti i divieti di sosta ad ampio raggio nelle strade adiacenti alla alle limitazioni alla sosta seguono quelle alla circolazione che vedono le prime chiusura al traffico scattare alle 17 e interessare via dei Cerchi poi dalle le limitazioni alla circolazione vengono parzialmente se sei in via del Circo Massimo piazzale La Malfa via della Greca via dell'Ara massima di Ercole un'ora più tardi alle 21 le chiusure su via del Circo Massimo piazzale La Malfa e via della Greca diventano integrali poi verrà chiusa anche via delle Terme deciane https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it