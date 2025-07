Malore per un operaio | cade da impalcatura per il gran caldo La rabbia dei sindacati | Intollerabile

Un incidente che mette in evidenza le gravi conseguenze delle condizioni climatiche estreme sul lavoro. L’operaio, vittima di un improbabile malore sotto il sole cocente, è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza in elicottero. La vicenda alimenta la rabbia dei sindacati, che chiedono misure immediate e più tutela per chi opera in queste condizioni insostenibili. È un richiamo urgente alla sicurezza e al rispetto dei diritti dei lavoratori.

Ravenna, 5 luglio 2025 – E’ stato trasportato in elicottero, con un codice di media gravità, al ‘Trauma Center’ dell’ ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, l' operaio che questa mattina a Ravenna, mentre stava lavorando nel cantiere edile della Casa della Comunità situata a di via Antica Milizia, è caduto da un’impalcatura, forse a causa di un malore dovuto alle elevate temperature che, prima della rinfrescata del pomeriggio, si stavano registrando in quasi tutta la provincia. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i Carabinieri di Ravenna. Commentando l’episodio, i s indacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Ravenna esprimono "la loro più profonda preoccupazione e indignazione per l 'ennesimo incidente sul lavoro sul territorio di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore per un operaio: cade da impalcatura per il gran caldo. La rabbia dei sindacati: “Intollerabile”

In questa notizia si parla di: malore - operaio - impalcatura - cade

