Il Dalai Lama, simbolo di pace e spiritualità, ha celebrato il suo 90° compleanno con una toccante preghiera di lunga vita a Dharamshala, in India. Un momento di grande significato, che riflette la speranza e la resilienza del popolo tibetano. Con l’annuncio del suo successore, si apre un nuovo capitolo nella storia di questa nobile tradizione, rafforzando l’eredità di spiritualità e lotta per la libertà dei tibetani.

Il Dalai Lama ha partecipato, a Dharamshala in India, a una “preghiera di lunga vita” offerta dall’Amministrazione centrale tibetana a nome del popolo tibetano in occasione del suo 90° compleanno. Ha annunciato che dopo la sua morte ci sarà un successore e che l’ufficio del Dalai Lama guiderà la ricerca e riconoscerà il successore secondo la tradizione. La decisione è importante per la maggior parte dei tibetani, che da decenni lottano per mantenere viva la loro identità e si sono schierati con il Dalai Lama per questa causa. La decisione potrebbe anche irritare la Cina, che insiste nel sostenere di avere l’autorità esclusiva di approvare il prossimo leader religioso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, il Dalai Lama e la preghiera di lunga vita per i suoi 90 anni: le immagini

