Lang al Napoli è fatta Scambio documenti | E si chiude anche per Beukema Azzurri scatenati sul mercato

Il Napoli non si ferma e si prepara a scrivere un’altra pagina di storia con operazioni da sogno. Dopo i colpi di mercato come De Bruyne e Marianucci, ora è il momento di espandere la rosa con due acquisti di altissimo livello. Tra questi, spicca Noa Lang, talento olandese pronto a vestire la maglia azzurra. La corsa azzurra verso il futuro è ormai in pieno svolgimento: l’estate partenopea si conferma infuocata e ricca di sorprese.

Il Napoli campione d'Italia non si ferma. Dopo i colpi De Bruyne e Marianucci, Antonio Cont e è pronto ad accogliere altri due rinforzi di lusso. L'estate azzurra entra nel vivo con una doppia operazione che potrebbe cambiare il volto della squadra. Noa Lang è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Il talento olandese del PSV Eindhoven ha convinto la dirigenza partenopea, che ha deciso di puntare forte sull'esterno offensivo classe 1999. La fumata bianca è arrivata nelle ultime ore, con l'inizio dello scambio di documenti tra i due club.

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

È iniziato lo scambio dei documenti tra #Napoli e #PSV per Noa #Lang, ora bisogna aspettare che il #Napoli prenoti le visite mediche e poi Here We Go definitivo.

Napoli, scambio documenti per Noa Lang. Pronti 30 mln per Beukema

