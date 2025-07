Fiori d’arancio per Rossella e Marco, il sì della vita in San Lorenzo.

In una splendida giornata di sole a Firenze, il 5 luglio 2025, Rossella Conte e Marco Duvina hanno coronato il loro amore nella magica cornice di San Lorenzo. Tra fiori d’arancio e sorrisi emozionati, una nuova avventura ha preso vita, rendendo indimenticabile questa giornata speciale. La loro unione segna un capitolo importante, ricco di promesse e speranze, e siamo felici di condividere con voi questo momento di pura felicità .

Firenze, 5 luglio 2025 – Una giornata indimenticabile per la nostra collega e amica. La giornalista de La Nazione Rossella Conte  si è unita in matrimonio con Marco Duvina. La cerimonia si è svolta oggi, sabato 5 luglio, nella suggestiva cornice della basilica di San Lorenzo. A celebrare il rito è stato don Marco Domenico Viola, affiancato, in qualità di concelebrante, da padre Giuseppe Pagano, priore della basilica di Santo Spirito. Dopo il commovente scambio delle promesse, gli sposi, circondati dall’affetto di parenti, amici e colleghi, hanno proseguito i festeggiamenti a Palazzo Pucci. A Rossella e Marco i più sinceri e affettuosi auguri da parte di tutta la redazione e della famiglia de La Nazione, che si stringe con gioia attorno ai due novelli sposi in questo momento speciale della loro vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it