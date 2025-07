Maria Giovanna Elmi chiede al marito Gabriele Massarutto di tornare in Italia | Posso continuare a fare televisione

Maria Giovanna Elmi, iconica volto della televisione italiana, fa un appello emozionante al marito Gabriele Massarutto, chiedendogli di tornare in Italia per rinnovare la sua passione per il mondo dello spettacolo. Con parole piene di affetto e determinazione, l’attrice rivela come il pubblico continui a essere il motore della sua carriera. Un gesto che dimostra quanto il cuore e la professione siano strettamente intrecciati, lasciando intravedere un nuovo capitolo da scrivere insieme.

Maria Giovanna Elmi chiede al marito Gabriele Massarutto in una lettera pubblica di tornare in Italia per continuare a fare tv. Le parole dell'attrice: "Il mio pubblico continua a riempirmi d’affetto. Non voglio deluderlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maria - giovanna - elmi - chiede

Piero Mastroberardino, Maria Giovanna Paone e Fulvio Scannapieco: tre campani tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro - Tre nomi campani si uniscono all'Ă©lite dei Cavalieri del Lavoro, segno di un'Italia che celebra l'eccellenza imprenditoriale.

Pace fatta in diretta su Rai 1 Dopo giorni di polemiche, Caterina Balivo chiede pubblicamente scusa a Maria Giovanna Elmi durante l’ultima puntata de La Volta Buona. #LaVoltaBuona #CaterinaBalivo #MariaGiovannaElmi #Rai1 #televisione #pacefatta #s Vai su X

#LaVoltaBuona del 17 giugno ha toccato temi delicati come “amore e infedeltà ”, ma il momento con Maria Giovanna Elmi ha lasciato qualche perplessità . Quando un ospite chiede riservatezza su aspetti personali, forse sarebbe meglio accogliere la richiesta c Vai su Facebook

Maria Giovanna Elmi chiede al marito Gabriele Massarutto di tornare in Italia: Posso continuare a fare televisione; Balivo chiede scusa a Maria Giovanna Elmi. L'abbraccio a La volta buona; Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi: «Dovevo seguire un copione, chiedo scusa».

Maria Giovanna Elmi chiede al marito Gabriele Massarutto di tornare in Italia: “Posso continuare a fare televisione” - Maria Giovanna Elmi chiede al marito Gabriele Massarutto in una lettera pubblica di tornare in Italia per continuare a fare tv. Scrive fanpage.it

Maria Giovanna Elmi scrive al marito: «Torniamo in Italia, il mio pubblico mi vuole in tv» - Quello di tornare a dedicarsi alla televisione, la sua grande passione. Come scrive msn.com