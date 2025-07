Dramma per l’ex bomber di Serie A | Mi hanno scoperto un ospite sgradito

Un ex bomber di Serie A e B, volto noto degli anni ’90, con coraggio e sincerità si apre sui social, rivelando un dramma personale che lo sta mettendo alla prova. In un messaggio carico di emozione, ha condiviso la scoperta di una malattia inattesa, svelando un lato vulnerabile dietro il sorriso del passato. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla forza di affrontare le difficoltà e a non perdere mai la speranza, perché ogni battaglia può essere vinta con il cuore.

Un post carico di emozione e verità quello pubblicato da uno dei calciatori che ha lasciato il segno negli anni '90 in serie A e B. L'ex bomber tra le altre di Bari, Lecce e Livorno ha raccontato di aver scoperto una malattia che lo sta mettendo a dura prova da oltre un mese. "Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale", scrive in apertura. Poi la rivelazione: " Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese".

