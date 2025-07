LIVE Sonego-Nakashima 6-7 7-6 1-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | rimonta da urlo dell’italiano nel tie-break

Vivi in diretta emozionanti momenti di tennis al Wimbledon 2025, dove Sonego si trova a fronteggiare Nakashima in un match ricco di colpi spettacolari e rimonta da brivido. L’azione si infiamma con scambi mozzafiato e sorprese inattese: chi avrà la meglio? Clicca qui per aggiornare la diretta e non perderti neppure un istante di questa sfida avvincente!

15-0 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e smash in contropiede. Al servizio Brandon Nakashima 1-0 Gioco Sonego: vola via la risposta dell'americano. 40-30 Sonego stecca il dritto in uscita dal servizio. 40-15 Grandissima risposta dell'americano che impatta bene il rovescio, il quale atterra sulla riga. 40-0 Ace, il nono. Questa volta l'italiano ha spolverato la riga centrale. 30-0 Ace, l'ottavo del match per l'azzurro 15-0 Prima vincente. Al servizio Lorenzo Sonego TERZO SET Per cinque volte Brandon Nakashima è stato ad un punto dal salire due set a zero, ma Lorenzo Sonego non ha mollato riuscendo a risalire il tie-break e a ristabilire la parità.

