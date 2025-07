Trent' anni dopo a Srebrenica mancano all' appello ancora mille morti

A tre decenni dal massacro di Srebrenica, il dolore e la memoria restano vivi. Manca ancora all’appello il recupero di mille vittime, simbolo di una tragedia che ha segnato un'intera regione. Sadik Selimovic, sopravvissuto e testimone di quei giorni terribili, continua il suo impegno per fare luce sulla verità e onorare le vite spezzate. La lotta per giustizia e memoria non si ferma: ogni passo è un tributo al passato e una speranza per il futuro.

Srebrenica, 5 lug. (askanews) - Sadik Selimovic, sopravvissuto del massacro di Srebrenica, racconta il suo impegno all'Istituto bosniaco per i dispersi. Era il luglio del 1995, trent'anni sono passati dalla strage nella città martire della Bosnia, al culmine della guerra nella ex Jugoslavia. Più di ottomila musulmani, tutti civili, tutti maschi, tutti sfollati, furono massacrati in pochi giorni dai serbo bosniaci di Radovan Karazdic; donne e bambini separati e allontanati, adolescenti e uomini adulti spariti nel nulla nonostante Srebrenica fosse stata decretata zona sicura sotto la protezione dei caschi blu dell'Onu, forze dell'Olanda che non intervennero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trent'anni dopo, a Srebrenica mancano all'appello ancora mille morti

