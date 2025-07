Incendio in una palazzina di via Nizza a Torino esplosione dolosa | un arresto

La deflagrazione avvenuta la notte del 30 giugno ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio in una palazzina di via Nizza a Torino, esplosione dolosa: un arresto

In questa notizia si parla di: incendio - palazzina - nizza - torino

Paura in una palazzina: incendio in uno degli appartamenti - Paura questa mattina ad Aprilia, dove nelle prime ore del giorno si è sviluppato un principio di incendio in un appartamento di via degli Oleandri.

Torino, esplosione per fuga di gas e incendio in una palazzina in via Nizza, nel quartiere Lingotto: morto un 35enne, originario di Mazzè; feriti altri tre adulti e due minorenni. Un 12enne ha riportato ustioni sul 30% del corpo @ultimoranet Vai su X

INCENDIO IN VIA NIZZA A TORINO. Il mio terzo servizio andato in onda ieri, 1 luglio 2025 #telecity #piemonte #torino #incendio Vai su Facebook

Incendio in una palazzina di via Nizza a Torino, esplosione dolosa: un arresto; Esplosione in una casa a Torino, un morto. In prognosi riservata 12enne con ustioni; Esplosione nel palazzo di via Nizza a Torino, la nuova ipotesi investigativa: Non è stato un incidente.

Torino, l'esplosione della palazzina è di origine dolosa: arrestata una persona. La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio - L'esplosione della notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è di origine dolosa. Lo riporta msn.com

Torino: l'esplosione in via Nizza era dolosa, arrestato un uomo - Dalle indagini svolte dalla Procura è emersa la natura dolosa dell'atto, il movente al momento sembra essere di natura personale ... Da rainews.it