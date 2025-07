Leclerc è furibondo con se stesso flusso di coscienza in radio | Sono una m…a! Ecco cosa sono

Leclerc, furibondo con sé stesso e in un vortice di pensieri, ha espresso tutta la sua frustrazione nel flusso di coscienza in radio, rivelando le sue sensazioni più profonde. Il pilota della Ferrari, dopo le qualifiche di Silverstone, si è auto-flagellato, dimostrando una grande autocritica e determinazione a migliorarsi. La sua voce, piena di emozione e determinazione, ci mette davanti a una realtà fatta di passione, sfide e desiderio di rivalsa. Continua a leggere.

