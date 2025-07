Torino l' esplosione della palazzina era dolosa | arrestata una persona La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio

Le indagini approfondite hanno portato alla sorprendente scoperta: l'esplosione del 30 giugno a Torino, che ha devastato una palazzina in via Nizza, è stato un atto doloso. Arrestata una persona, mentre la vittima, Jacopo Peretti, non era il bersaglio previsto. Un episodio che scuote la città e solleva interrogativi sul movente dietro questa tragica vicenda.

È stata di origine dolosa l'esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è costata un morto e cinque feriti. A questa conclusione sono giunti gli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Torino, l'esplosione della palazzina era dolosa: arrestata una persona. La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio

In questa notizia si parla di: torino - esplosione - palazzina - dolosa

Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba: i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza - Una storia di speranza e rinascita nata dal coraggio e dalla solidarietà. Un bambino di Gaza, vittima di un’esplosione devastante, ha trovato salvezza grazie ai medici di Torino e alla missione “Food For Gaza”.

Esplosione di Torino, forse trovato un innesco: ipotesi atto doloso; L’esplosione di via Nizza fu pensata per uccidere “Tracce di un innesco”; Esplosione della palazzina a Torino: è stata di origine dolosa.

Esplosione della palazzina a Torino: è stata di origine dolosa - E’ stata di origine dolosa l'esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è costata un morto e cinque feriti. gazzettadiparma.it scrive

Esplosione in via Nizza a Torino, la nuova pista: “Non è stata un fuga di gas, trovate tracce di un innesco” - Potrebbe essere un atto doloso la causa dell’ esplosione che la notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno ha sventrato diversi appartamenti di un palazzo in via Nizza 389 a Torino. Come scrive ilfattoquotidiano.it