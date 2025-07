Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP? Terzo italiano in top20! E non è finita a Wimbledon…

Flavio Cobolli sta vivendo un momento di grande slancio: grazie alla qualificazione agli ottavi di Wimbledon 2025, il giovane talento italiano ha conquistato ben 150 punti, salendo dalla 24ª alla 20ª posizione nel ranking ATP. Questo exploit non solo lo conferma come uno dei prospetti più promettenti del tennis italiano, ma gli permette anche di scalare ulteriori posizioni e avvicinarsi ai vertici mondiali. Per guadagnare ulteriori...

Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025: l'azzurro, che lo scorso anno si era fermato al secondo turno, dovendo scartare dunque 50 punti lunedì 14 luglio, guadagna punti e posizioni nel ranking ATP. L'azzurro, che lunedì 30 giugno occupava la 24ma posizione in classifica, al momento guadagna ben 4 posizioni virtuali, salendo da 2035 a quota 2185. Per guadagnare ulteriori posizioni, invece, Cobolli dovrà superare un altro turno: con i quarti di finale andrebbe a 2385, in 19ma posizione. La corsa di Flavio Cobolli potrebbe continuare ancora: con le semifinali si porterebbe a quota 2785, al 14° posto, mentre in caso di approdo in finale, l'azzurro salirebbe a quota 3285, guadagnando virtualmente la nona posizione, infine in caso di vittoria del torneo andrebbe a quota 3985, salendo al sesto posto virtuale.