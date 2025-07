Protti | Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite L’annuncio social dell’ex attaccante – FOTO

Igor Protti, leggenda del calcio italiano e simbolo di resilienza, ha condiviso sui social un messaggio toccante riguardo a una recente malattia. La sua sincerità ha commosso tifosi e compagni, dimostrando ancora una volta la forza dello spirito umano di fronte alle sfide. In un mondo che corre veloce, le parole di Protti ci ricordano l’importanza di affrontare ogni difficoltà con coraggio e speranza. Ecco cosa ha scritto…

Protti: «Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite». L’ex attaccante annuncia sui social la malattia. Cosa ha scritto – FOTO. L’ex attaccante Igor Protti, classe 1967 e capocannoniere della Serie A  nella stagione 1995-1996, ha annunciato una malattia sui propri canali social. Di seguito il suo lungo messaggio che ha raccolto l’affetto di ex compagni e tifosi. PROTTI – « Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Protti: «Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite». L’annuncio social dell’ex attaccante – FOTO

