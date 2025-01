Ilrestodelcarlino.it - Cipolle, ecco il responso. Anno umido e piovoso. La tregua estiva da luglio a settembre

Puntuali come il sorgere del sole, anche quest’leparlato. Come sempre, proprio in coincidenza dell’alba: "Ieri mattina, come faccio ogni 25 gennaio – ci spiega Emanuela Forlini – ho riportato dentro casa il tagliere di legno con i dodici spicchi. Che per quest’preannunciano 9 mesi su 12 abbastanza instabili, umidi e piovosi. La ‘durerà da, che sarinvece caldi e miti". La lettura dell’ortaggio, portata avanti dal 1995 dalla maestra urbaniese Emanuela Forlini, che a sua volta l’ha ereditata dal padre Anselmo, parte con la preparazione che si svolge la sera del 24 gennaio: una cipolla dorata viene tagliata e 12 spicchi vengono posti su un tagliere, fuori dalla finestra, rivolta verso oriente, e cosparsi di sale (fino e non iodato).