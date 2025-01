Notizie.com - Chi è Joel Luciano Lorenzo, l’ultimo della banda di killer che ha ucciso Margherita Ceschin estradato in Italia

Omicidio72enne: è statoda Santo Domingocomponenteche hala donna a Conegliano, non lontano da Treviso.Chi èdiche hainSi tratta didi 26 anni, accusato di aver partecipato attivamente all’omicidio. L’uomo ha fatto rientro questa mattina in, scortato da personale del Servizio per la cooperazione internazionale di poliziaDirezione centralepolizia criminale.Il cruento uxoricidio sarebbe stato orchestrato dal marito Enzon, 80enne proprietario di un’azienda vinicola, che già conviveva con la ex domestica, anch’ella cittadina dominicana DileysiGuzman, di 32 anni. Secondo le ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato per motivi economici legati alla pratica di divorziocoppia.