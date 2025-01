Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic non molla e alza l’offerta per Santiago Gimenez. La cifra

Leggi su Dailymilan.it

Ilvuole un nuovo attaccante in questosi prepara adreper. LaIlcontinua a lavorare per cercare di regalare un nuovo innesto offensivo a mister Sergio Conceicao e proseguono i contatti con il Feyenoord per portarein forza al Diavolo.si sta muovendo in prima persona e dopo che la prima offerta (esborso economico da 35/36 milioni con i bonus) dei rossoneri è stata respinta, adesso lo svedese sta preparando la nuova offensiva.Ricordiamo che il club olandese non ha alcuna intenzione di scendere al di sotto dei 40 milioni di euro, più bonus.non così distante da quella messa sul piatto dal. Ecco che allora, la nuova proposta dei rossoneri dovrebbe avvicinarsi a quota 40 milioni di euro, bonus compresi.