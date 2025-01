Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Ceccarini rivela: «La Juventus non ha ancora finito il suo lavoro sul mercato, ecco le prossime mosse»

di RedazionentusNews24: Niccolò, giornalista, ha svelato ledel club bianconero sul. Le sue dichiarazioniNiccolòha fatto il punto ai microfoni di TMW sul. Di seguito le parole del giornalista sullein entrata e uscita del club bianconero:PAROLE – «Sono momenti importanti anche per lantus. Il club bianconero sta finendo il suo. Dopo aver preso Costa e Kolo Muani, è arrivata anche l’intesa per Veiga che in queste ore sarà a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto fino a giugno. Un’operazione complessiva da 4,5 milioni di euro tra il prestito oneroso e l’ingaggio lordo. Danilo domani rescinderà è andrà al Flamengo. Resta però viva la possibilità di aggiungere un altro difensore alla rosa attuale.