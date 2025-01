Lapresse.it - Australian Open 2025, da Meloni ai vicepremier: la politica esalta Jannik Sinner

Dopo il trionfo diagli, la seconda vittoria consecutiva a Melbourne per il numero uno del mondo, laitaliana non ha perso tempo e si è congratulata con il tennista azzurro a partire dalla premier Giorgia: “Grande, orgoglio italiano”“Un grandetrionfa agli, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia. Bravissimo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia, sui social. Un grandetrionfa agli #Aus, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia.