Dilei.it - Ascolti TV del 25 gennaio, C’è posta per te trionfa contro Ora o mai più

Leggi su Dilei.it

Una sfida senza rivali, quella della serata del 25, in cui Maria De Filippi e il suo C’èper te hanno sfidato Ora o mai più di Marco Liorni. Il people show di Canale5 è tornato in onda subito dopo le feste natalizie, confermandosi leader neglitv come accade ogni anno. Dall’altra parte, Rai1 sta facendo il possibile per proporre qualcosa che possa concorrere con una vera e propria corazzata, senza però riuscire a esprimere in pieno le proprie possibilità. Il programma era attesissimo e, dopo le due edizioni di grande successo condotte da Amadeus, le aspettative erano davvero molto alte.Ricchissima la programmazione sulle altre Reti, con Rai2 che propone i nuovi episodi di S.W.A.T., mentre su Rai3 abbiamo visto Anna Frank e il diario segreto, uno dei tanti contenuti previsti nel palinsesto televisivo modificato in occasione della Giornata della Memoria del 27