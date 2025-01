Oasport.it - United Rugby Championship, le Zebre Parma sul difficile campo dell’Ulster

Torna, dopo la lunga pausa per le coppe europee, l’e lesaranno impegnate a Belfast sul. Una sfidaper la squadra di Massimo Brunello, che è a cerca di un risultato positivo per rilanciare una stagione sin qui complessa.Gli emiliani, infatti, sono attualmente al penultimo posto, con 12 punti, frutto di due vittorie e sette ko, e sono alla ricerca di punti per accorciare la classifica nella parte bassa. Di contro, però, l’Ulster ha bisogno di punti, essendo attualmente nona e fuori dalla zona playoff. Ma con una classifica cortissima, che va dalla terza posizione (Cardiff con 28 punti) alla undicesima (Munster con 21) sono 9 le squadre racchiuse in solo 8 punti.“Giochiamo a Belfast, che è uno dei campi più difficili di URC contro una squadra molto solida specie negli avanti, che è la seconda per mete segnate da drive.