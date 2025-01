Una nonna da primato Attilia festeggia 107 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Medicina, 25 gennaio 2025 –Mezzetti, maestra di longevità e di saggezza. Giovedì, alla Casa Residenza per Anziani di Medicina, è stato celebrato il suo 107° compleanno. Un traguardo straordinario chehato circondata dai suoi cari, i figli Giorgio e Flora, i nipoti e bisnipoti; insieme anche agli ospiti e operatori della struttura, con la partecipazione del sindaco di Medicina Matteo Montanari, della vicesindaca Dilva Fava, della direttrice di Asp Stefania Dazzani e della coordinatrice Loredana Benvenuti. Striscioni, fiori e una pergamena commemorativa di auguri dall’amministrazione e una torta come se ne vedono, senza dubbio, poche: con ben tre candeline con le cifre. Ma chi èMezzetti è nata il 23 gennaio del 1918 a Ozzano dell’Emilia, quando ancora in Europa risuonavano le deflagrazioni della Prima guerra mondiale, ma risiede dal 2022 nella struttura Cra di Medicina, dopo aver vissuto per tantianche nel comune di Castel San Pietro.