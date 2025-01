Thesocialpost.it - “Una malattia fulminante”, Chiara muore così a soli 37 anni: “Mai vista una cosa così”

Leggi su Thesocialpost.it

Conigliaro, notaia di 37, originaria di Palermo, è morta nelle scorse ore dopo aver lottato per mesi contro unadevastante. Una vita che sembrava essere destinata a brillare, segnata da una carriera di successo e una famiglia appena formata, si è spenta troppo presto, lasciando un vuoto profondo.Un amore che dura vent’lascia il marito Dario Carbonaro e la loro figlia Sofia, diun anno e mezzo. Il loro legame durava da vent’e aveva recentemente trovato un nuovo inizio in Sicilia, dopo cheaveva deciso di tornare dalla sua vita a Milano e Roma per stare vicino ai suoi cari e costruire una famiglia con Dario.«Il nostro matrimonio è stato splendido», ha scritto il marito Dario in una commovente lettera, ripresa da Palermo Today. «Avevamo realizzato tanti sogni insieme, eaveva già raggiunto traguardi importanti nella sua vita.