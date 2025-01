Lortica.it - Un weekend di neve e avventura

Durante i miei anni delle scuole medie, il sabato d’inverno, dopo aver finito i compiti, preparavo tutto il necessario per sciare: sci, racchette e qualche cambio, che sistemavo nella mia cartella. Già vestito da sciatore, prendevo il trenino che mi portava alla stazione di Pratovecchio/Stia.Partivo alle 17:30, quando il giorno stava ormai cedendo alla sera. In quella carrozza dai sedili di legno trovavo sempre compagnia: molte erano donne di servizio, altre commesse, e pochi uomini, salvo qualche studente delle superiori.Di fronte a me, una donna di circa 40 anni catturò la mia attenzione. Aveva capelli castani, un bel viso e occhi di un grigio scuro che sembravano ruotare continuamente. Ricambiò il mio sguardo curioso. Quando scese alla fermata di Rassina, rimasi solo nella carrozza, avvolto nel freddo: i vetri erano appannati, e facevo fatica a capire dove fossimo.