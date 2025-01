Unlimitednews.it - Ucraina, Tajani “Non siamo nemici della Russia ma costruttori di pace”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “Avremo tutti quanti come Unione Europea un ruolo nella costruzione, insieme agli Stati Uniti sosterremo tutte le politiche che portano a raggiungere l’obiettivo di unagiusta, quindi non una sconfittadell’. Ma noi nondi nessuno:di. Non significa esserese si dice che ladeve rispettare il diritto internazionale. Noi nonin guerra con la, ma difendiamo il dirittodell’ad essere uno Stato indipendente”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa margine di un evento organizzato a Milano da Forza Italia, commentando le parole del ministro degli Esteri russo Lavrov che aveva definito l’Italia una potenza ostile e che non poteva avere un ruolo nel processo diper l’