Shoah, presentazione alla Camera del film ‘Velia Titta vedova Matteotti’

(Adnkronos) – Si terrà lunedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, lain prima assoluta – presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari delladei Deputati – deldi Vittorio Pavoncello. La pellicola, realizzata da Ecad e Zivago, con il contributo del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che sarà presente all’evento assieme al regista, vede la partecipazione di un gruppo di donne ucraine rifugiate in Italia dal 2022 e che fanno parte del Theater for inclusion.premiere saranno presenti, fra le altre personalità, Federico Fornaro, Roberto Morassut, Federico Mollicone, Alberto Aghemo, Ivelise Perniola e Giorgio Tirabassi. Nel, è quest’ultimo a dare la voce a Giacomo Matteotti, mentreRuffo, il celebre baritono fratello di Velia, è interpretato da Andrea Ruggeri, che veste anche i panni di Domenico De Ritis, la spia fascista infiltrata in casa Matteotti.