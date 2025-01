Ilrestodelcarlino.it - Savarna per la fuga. Virtus per ripartire. A Cotignola il Tozzona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prove diper il, capolista nel girone G di Prima: domani, però, sarà atteso dal Modigliana. Il Bagnacavallo, secondo ma staccato di 5 punti, ospita la Pianta, in piena lotta playoff. L’anticipo di oggi è uno la sfida tra Fosso Ghiaia e Only Sport Alfonsine (nella foto il capitano Denis Placci) mentre completano la giornata i duelli Real Fusignano-Marina e Savio-San Pancrazio. Nel girone F ilospita il, seconda. Cerca punti salvezza laFaenza, che ospita il Fly. Prima Categoria (18ª giornata, ore 14.30). Girone G: F. Ghiaia- Only Sport Alfonsine (ore 15). Domani: Bagnacavallo-Pianta, Carpena-S. Sofia, Modigliana-, R. Fusignano-Marina, Savio-S. Pancrazio, Sp. Predappio-S. Vittore, Vecchiazzano-Meldola. Classifica:35; Bagnacavallo 30; S.