Romadailynews.it - Roma: scontri nel Rione Monte, arrestato ultras Lazio e quattro denunciati

, dopo le indagini della Digos della Questura di, undella, gravemente indiziato per aver preso parte agliverificatisi, nella tarda serata del 22 gennaio, in via Leonina, contro un gruppo di sostenitori del Real Sociedad intenti a consumare cibi e bevande presso un pub della zona.Ad arricchire il bilancio investigativo maturato all’esito di un incessante lavoro ci sono, poi, altriesponenti della stessa galassiabianco celestein stato di liberta’ per il concorso negli stessi episodi violenti.Gli investigatori della Digos hanno tracciato un importante quadro indiziario a carico degli indagati, sommando attivita’ investigative tradizionali con una meticolosa analisi di immagini tratte da impianti di videosorveglianza cittadini nonche’ acquisiti da alcuni residenti della zona.