Sport.quotidiano.net - Pugilistica Comacchiese premiata dal Coni:: "Impegno da 70 anni"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prestigioso riconoscimento per la Asd. Il, tramite una lettera inviata dal presidente GiovMalagò, ha conferito alla società sportiva la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2023, in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio nei suoi 70di attività, contrassegnati da passione e sacrificio. La consegna dell’onorificenza avverrà ufficialmente nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato Territoriale del. Il Comune di Comacchio si congratula con la Asdper il prestigioso riconoscimento "che va a premiare il loroe la loro passione che prosegue ininterrottamente da 70", come affermato da uno degli allenatori responsabili, Davide Buzzi.