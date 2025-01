Prof aggredita da uno studente l’ex collega | Non so se tornerà in classe Siamo nella trincea educativa

Leggi su Ilgiorno.it

Seregno (Monza e Brianza), 25 gennaio – Insegnanti provocati, insultati e persino presi a botte.sono in prima linea in quella che ormai è una sorta di “”. Se fino a pochi decenni fa il maestro e ilessore godevano di uno status sociale, cosa è successo e come gestire studenti sempre più ribelli? Ne parla Damiano Arena, ex insegnante di sostegno del liceo Parini, esperto di comunicazione, ora docente in una scuola di Milano.essore, cosa è successo? La società è completamente cambiata. Le famiglie sono cambiate: si vive di corsa, quindi pasmolto più tempo noi insegnanti con i ragazzi, dei loro genitori. Perciòin prima linea, nel bene e nel male.quelli che assorbono le “rispostacce“, ma anche quelli che riescono a entrare in confidenza con i ragazzi.