Lanazione.it - Park in via Solferino: "Adesso si sistema"

Leggi su Lanazione.it

"Il parcheggio di via? E’ sempre stato usufruibile". Il sindaco Bruno Murzi replica alla nota del consigliere Enrico Ghiselli che ha lamentaro il mancato ripristino dello spazio usato come area di cantiere durante la ripavimentazione del centro. "È curioso – esordisce il sindaco – che proprio chi ha avuto in mano la delega ai lavori pubblici per anni, oggi si permetta di criticare un’amministrazione che ha dimostrato senso pratico e trasparenza nelle proprie scelte. Il parcheggio in viaè stato utilizzato per allestire il deposito di stoccaggio dei materiali necessari ai lavori di pavimentazione del centro per diversi mesi. A giugno, al termine di questi interventi, si è deciso con buonsenso di non procedere allazione del parcheggio ma di lasciarlo a servizio delle auto poiché eravamo in piena stagione.