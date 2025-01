Liberate le 4 soldatesse israeliane rapite da Hamas | fanno il segno della vittoria sul palco poi il commovente abbraccio ai genitori

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo 477 giorni di prigionia a Gaza sono statedanel tragico attacco del 7 ottobre del 2023, come previsto dagli accordi per il cessate il fuoco. Si tratta di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag che sono state consegnate alla Croce Rossa e poi prese in custodia dall’esercito israeliano. Prossimamente saranno portate in una struttura vicino al confine per essere sottoposte a dei controlli medici. Come riferito dai notiziari israeliani le 4 ragazze, con un’età compresa tra i 19 e i 20 anni, hanno potuto riabbracciare inella base militare di Reem. Prima di essere rilasciate le 4 donne sono state fatte salire su unnella cosiddetta Piazza degli ostaggi a Tel Aviv, dove hanno fatto ilvestite con un’uniforme militare, accolte dagli applausi fragorosi di una folla festante.