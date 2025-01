Ilrestodelcarlino.it - Lecci al posto dei pini in via Maggiore. Una decisione sbagliata

di Rosanna Biondi * Non stupisce, anzi conferma la scorrettezza e la scarsa etica istituzionale dell‘Assessorato al verde pubblico, l’andare contro la volontà dei cittadini piantandoaldeiabbattuti in via. La volontà degli abitanti e dei commercianti di questo viale è stata chiaramente manifestata nella petizione di circa duemila firmatari, che ho avviato personalmente e intensamente sostenuto: conservare il viale pinetato, essendo il pino immortalato nel gonfalone e simbolo della città di Ravenna fin dall’antichità. Finché il contraddittorio si è mantenuto sul piano di un confronto civile nelle sedi istituzionali, c’è stato rispetto verso i cittadini, ma agire a loro insaputa, come fatto per abbatterli, trasportando isulsenza nemmeno un preavviso alla popolazione, è significato calpestare i principi base della democrazia.