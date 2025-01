Lopinionista.it - “Le sfide dell’IA – La protezione dei dati nell’era del cambiamento”, convegno con Schillaci

ROMA – In occasione della Giornata europea delladeipersonali, mercoledì 29 gennaio, alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il“Le– Ladeidel”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv. Introduce Pasquale Stanzione, presidente del Garante per ladeipersonali.Intervengono, tra gli altri, Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Guido Crosetto, ministro della Difesa, Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, e Orazio(foto), ministro della Salute. Modera Bruno Vespa.L'articolo “Le– Ladeidel”,conL'Opinionista.