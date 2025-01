Juventusnews24.com - Juve, il ko di Napoli fa risaltare quel dato: quanti punti in meno in classifica! La statistica negativa rispetto alla scorsa stagione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, la sconfitta difaunininper i bianconeri! Il saldo è in negativoko a, dove contro gli azzurri dell’ex Antonio Conte i bianconeri incappano nella prima sconfitta di questo campionato. E ora laparla di 8 vittorie, 13 pareggi e un insuccesso in 22 giornate, per un totale di 37.Ila un anno fa, quando in panchina c’era ancora Massimiliano Allegri, è nettamente in negativo. Sono infatti 16 iinmessi insieme fin qui dai ragazzi di Thiago Motta.Leggi suntusnews24.com