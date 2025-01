Inchiesta Pifferi bis chiuse le indagini sulla legale le psicologhe e il noto psichiatra Per la procura c’era un piano per farla apparire pazza

Leggi su Open.online

Non era solo una tecnica difensiva ma esisteva un «» per aiutare Alessiaa sviaree processomorte della figlia Diana. L’obiettivo era quello di dimostrare di esser «affetta da un ritardo mentale grave» per evitare almeno l’ergastolo. La 39enne, condannata a maggio scorso al massimo della pena per omicidio volontario aggravato, avrebbe espresso alla compagna di cella Tiziana Morandi, la ‘mantide della Brianza’, l’intenzione di interpretare quella «fuori di testa». Questa in sostanza la tesi del pm di Milano Francesco De Tommasi, con il Nucleo investigativo della polizia penitenziaria, nell’oramai denominata “bis” dove risultano indagate ledel carcere San Vittore, Paola Guerzoni, Letizia Marazzi, Federica Martinetti, Maria Fiorella Gazale e Veronica Nisticò, ladi, Alessia Pontenani, e il consulente della difesa nel processo di primo grado, ilMarco Garbarini.